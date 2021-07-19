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低壓區靠近廣東西岸 天文台掛一號波

2021-07-19 列印
　　本港天氣不穩，天文台表示，預料位於南海北部的低壓區會逐漸靠近廣東西部沿岸，並逐漸增強，但仍與香港保持一段距離，天文台昨晚九點四十分發出一號戒備信號。

　　天文台稱，該熱帶低氣壓的外圍雨帶昨晚及今早為廣東沿岸帶來狂風驟雨。除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，本港短期內普遍吹強風的機會較低，預計一號戒備信號會維持一段時間。澳門氣象局亦同步發出天氣預告，昨日下午五時掛一號風球。



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