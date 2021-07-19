生產局調查： 公司家中混合辦公料成常態

疫情期間，不少企業亦轉為在家工作。生產力促進局指不少僱主及員工認為公司及家中的混合辦公模式，可在日後長期實行。生產力促進局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶昨在電台節目表示，不少僱主及員工認為混合辦公模式可在日後長期實行，即不需每日回公司上班，部份時間可在家工作，四月尾至五月中曾進行問卷調查，訪問對象包括僱主及在職人士，當中收到約六百份回覆，對於未來工作展望，有六成僱主稱可考慮長期實施混合工作模式。但資訊科技知識及數碼技能不足成為挑戰，她提醒員工在家工作時需注意網絡安全問題，確保資料不會外洩。另外，萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊則指，企業可推行「三二二模式」，即一星期有三日在公司工作，兩日在家工作，其餘兩日則為假期，以平衡員工的工作與生活。