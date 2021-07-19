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全港18區「奧運直播區」周五起開放

2021-07-19 列印
　　港隊在今屆奧運共有四十六名運動員參與，取得三十八個項目的參賽資格，涵蓋十四項體育運動。康文署將於周五奧運揭幕當日在九龍公園體育館副場舉行「奧運直播區」啟動禮，以支持港隊運動員爭取佳績。

　　節目包括劍擊和單車運動示範、同樂活動及運動員分享等。因應疫情，署方在場內會實施社交距離措施，維持參與人數少於一百人。如到場人數多於上限，需等候或參觀奧運資訊的展板。



　　另外，康文署由周五至下月八日在十八區指定體育館設置「奧運直播區」，播放奧運賽事節目供市民觀賞；在周五晚上七時起開放，在周六至下月八日期間的開放時間為上午八時至晚上十一時。

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