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港增兩宗輸入個案 均帶L452R變種毒株

2021-07-19 列印
　　本港連續四十一日新冠冠肺炎本地零確診，昨天新增兩宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒株。

　　其中一名七十五歲男患者，上周五由美國抵港，報稱分別於四月及五月在美國接種兩劑復必泰新冠疫苗。另一名二十五歲外傭上周三由孟加拉抵港，入住油麻地海景絲麗酒店接受檢疫，在檢疫期第三日的檢測樣本對病毒呈陽性。另有少於五宗初步確診。



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