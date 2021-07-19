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書展人流較疫情前少 書商預計銷情樂觀

2021-07-19 列印
　　一連七天的書展在周二閉幕，昨天適逢周日書展人流明顯較平日多，通道都人頭湧湧，不少都是一家大小出動。有書商向傳媒指書展這數天整體人流較疫情前少，但生意額與疫情前相若。補充練習是書商主要收入來源之一，昨踏入展期第五天，商務印書館市場營銷總監吳小燕向傳媒指人流受疫情影響，但生意額與疫情前相若。家長除了比較多買補充練習，對語言學習、百科知識如STEM的需求大了，預計銷情比較樂觀。有書商已推出半價優惠，希望趁着周日盡快售光存貨，如有書商平售旅遊書。



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