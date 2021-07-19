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鹹田灣兩遇溺 一死一失蹤

2021-07-19 列印
鹹田灣兩遇溺 一死一失蹤
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　　西貢鹹田灣昨日有兩名年輕泳客雙雙遇溺後失蹤，飛行服務隊及蛙人協肋搜索，尋回一人，惜送院搶救不治。

　　警方接獲報案，指有兩名二十多歲的男子與朋友在鹹田灣對開海面游泳時疑遇溺，大聲驚叫「救命」求助，惜被海浪淹沒，消失無蹤。



　　水警、消防隨即到場搜索，出動政府飛行服務隊及消防蛙人協助搜救，並尋回一名失蹤事主，由直升機送往東區醫院搶救，其間需使用自動心外壓機，惟搶救後證實不治，而另一名事主仍在搜索。據悉，兩名事主並不擅長游泳。

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