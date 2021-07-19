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九巴「星級尊線」正式投入服務

2021-07-19 列印
九巴「星級尊線」正式投入服務
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　　九巴新推出的「星級尊線」P968昨日正式投入服務，新的豪華巴士不設企位，多位巴士迷昨清晨到朗屏總站外霸頭位，想體驗豪華巴士座位的舒適。更有巴士迷受訪時模仿屯馬通車時的鐵路迷，大唱「星級尊線真的很興奮」。有乘客指豪華巴士的座位可以體驗機場巴士的舒適感，但價錢相對較貴。

　　「星級尊線」只提供八十個座位，座椅面積增加百分之十五，腳部空間亦較為寬敞，乘客可舒服坐足全程。每排靠窗位置均有窗簾和USB充電裝置，全車亦有免費Wi-Fi。



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