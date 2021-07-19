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裝修鑿穿消防喉 明愛急症室水浸

2021-07-19 列印
■醫院職員即時清理急症室地下的積水並鋪上布料吸水。
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　　明愛醫院急症室昨早天花喉管漏水，水浸情況一度影響急症室運作，醫院職員盡力搶修，當中部份個案須轉送到聯網內其他急症室處理。

　　昨早十一時許，明愛醫院急症室進行裝修工程時，疑鑿穿消防系統導致火警鐘鳴響及天花板漏水。水浸事故令明愛醫院急症室維持有限度服務，院方與消防處聯絡將救護車個案轉送到聯網內其他急症室處理，亦建議自行求診的市民可到其他急症室接受治療，但院方仍會盡量提供服務。



　　醫院職員就急症室水浸事故，即時以吸水機及拖把等工具清理地下積水，又在急症室通道鋪蓋布料吸水。經近三小時的緊急維修後，急症室服務約於二時三十分回復正常。院方對事件造成不便表示歉意。由於事發為周日，求診者相對少，對求診服務影響稍微。

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