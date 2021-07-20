﻿開群組踢少年入會 13人被捕 黑幫通訊軟件收O靚

暑假來臨，青少年上網交友宜特別小心，以免淪為黑社會的吸納對象。警方發現，有三合會成員在網上「收O靚」，利用社交通訊軟件兜搭年輕人，誘導他們「跟大佬」。警方在七月十四日至十八日在西區展開代號為「晨旭」的打擊三合會行動，拘捕十三人，最細的只有十三歲，他們涉嫌自稱為三合會成員，並疑網上「踢人入會」。警方指除執法外，仍會主動接觸「夜青」，提供輔導工作。反黑組督察吳文峰昨天交代案情時指，警方早在今年六月已接獲年輕人報案，指上網時受到三合會成員滋擾，當中有人被陌生人士要求加入通訊群組，對方更自稱為黑社會成員，並告知已被黑幫招攬入會。警方指出，涉案自稱黑社會人士曾以「O依家你跟我，我就教你點做嘢」等字句，誘導年輕人「跟大佬」，又在群組內介紹各成員，指「入面嗰個係你阿公，阿公即係你嘅大佬嘅大佬」，並教唆假若日後遇上任何問題，都可找黑社會成員「幫手」，以吸引年輕人入會。警主動接觸夜青輔導警方調查後鎖定目標人物，於本月十四日至十八日在香港仔、黃大仙及屯門區拘捕十三名本地男子，年齡介乎十三至二十三歲，大部份有黑社會背景，各人涉「自稱三合會會員」、「煽惑他人成為非法社團成員」及「普通襲擊」被捕，所有人已獲准保釋，八月中旬再向警方報到。警方在行動中檢獲一些證物，包括四部用於溝通的手提電話。警方重申，十分關注青少年罪行，亦會以跨部門、多專業的模式，在預防及復康跟進方面幫助青少年。警方又指，採取執法行動之外，會趁暑假期間聯同懲教署或非政府機構，派人到娛樂場所、公園及屋邨平台等地方，主動接觸「夜青」，向他們提供守法意識，並提供適切的跟進支援，以防他們被黑幫踢入會。警方強調，根據香港法例一五一章社團條例，「自稱三合會會員」最高可判監禁三年；「煽惑他人成為非法社團成員」最高可判監禁五年，提醒青少年切勿因一時貪玩，或貪小便宜而被不法分子利用，以身試法。