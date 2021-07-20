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﻿有毒「坑鯰」群襲黃金泳灘

2021-07-20 列印
﻿有毒「坑鯰」群襲黃金泳灘
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　　夏日炎炎，不少市民到泳灘游水消暑，但要小心水中有害生物。港九拯溺員工會昨日上午十點許在黃金泳灘發現一群年幼有毒的「坑鯰」，估計最少有幾百條，每條約有五厘米長。

　　港九拯溺員工會在社交平台表示，「坑鯰」多棲息在沙泥質海牀，是香港常見的有毒魚種之一，在港曾經造成致命個案，其毒處在於背鰭和鰓則的胸鰭，各鰭前都有一支尖刺，刺鋒利且含毒性。「坑鯰」幼魚有極具群體生活的習性，常形成球狀，稱之為「鯰球」，當魚受驚時，亦會形成「鯰球」以作保護。



　　工會指在沙灘潮退時，經常有泳客踩到「坑鯰」而被刺傷，提醒被刺中者應即時向救生員求助。另外，若泳客於泳灘發現一大群口部附近有鬚、體背側棕灰色，體側中央有兩條黃色縱帶的魚類，必須要多加留意，並盡量避開。
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