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星夜店漁港群組病例激增

2021-07-20 列印
　　東南亞新冠疫情反彈。新加坡前天新增八十八宗本土個案，為當地自去年八月以來新高，當中有二十五宗涉及卡拉OK群組，四十二宗涉及漁港群組。新加坡衛生部呼籲，尚未接種新冠疫苗的國民，特別是長者，未來幾星期盡量留在家中。

　　南韓亦再多近一千五百人確診，連續十三日新增個案破千。在亞丁灣執行護航任務的驅逐艦「文武大王」號，累計有二百四十七人確診，佔全體艦員的八成。軍方派出運輸機，將部份官兵送回首爾。



　　另外，內地雲南前天新增五宗新冠肺炎本地個案，雲南今波本土疫情累計七十五人染疫。

　　台灣新增十五宗本地個案，再多一人病逝。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情趨緩，已接近把第三級疫情警戒級別，下調至第二級的標準。

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