﻿東奧累計四選手確診﻿ ﻿美網球手忍痛退賽﻿

疫情陰影籠罩東京奧運會，距開幕僅三天，已有四名選手相繼染疫，他們參賽資格將被取消，其中世界排名第二十五位的十七歲美國網球手高芙因染疫，忍痛退賽。南非奧委會早前指，一名在鹿兒島集訓的橄欖球隊教練染疫。南非足球隊亦有兩名球員及一名影像分析員確診，另兩名中招工作人員正被隔離，其他成員兩次檢測都為陰性。南非隊首席隊醫估計，部份人在國內處於感染潛伏期。東京奧組委指，染疫的南非足球隊後衞及中場球員，曾與二十一人有密切接觸，大部份是奧運選手，目前未能確定感染源頭。此外，美國代表團最年輕成員、十七歲的網球手高芙檢測呈陽性，將退出東奧。她指，退賽決定令人沮喪，但祝願美國隊好運。暫未知高芙是否已接種疫苗。同時，捷克奧委會證實，一名沙灘排球選手確診，他原定下周一開始第一場比賽，現在被隔離，將與東奧無緣。英國奧委會證實，田徑隊有六名選手和兩名工作人員上周四乘搭航班往日本時，機上有一名確診者，八人被列為密切接觸者，須自我隔離，若未來四十八小時的兩次檢測都呈陰性，就可歸隊繼續集訓。協會未有披露患者身份，只指並非英國代表隊成員。呼吸系統專科醫生梁子超表示，東奧選手村出現確診個案，屬意料之中，因疫情仍在全球多地爆發，疫苗保護率亦非百分百，但認為只要做好賽前檢測等感染控制措施，料爆發風險應不大，又指這類國際活動有如「大混缸」，若不做好控制措施，或出現大傳播或雙重感染變種病毒。