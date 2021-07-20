﻿正氣內存 邪不可干 中醫淺談腸道微生態

腸道微生態是近年才出現的名詞，與有數千年歷史的中醫看似風馬牛不相及，但中醫理論「脾為後天之本」，證明自古以來中醫對腸胃的重視。註冊中醫師古鎧綸表示，古典醫籍有記載「欲得長生，腸中常清；糞毒入血，百病蜂起。」說明腸道健康對身體的重要性。而炎夏將至，不少香港人都飽受濕邪之苦，引致不少病痛包括腸胃問題，想認識中醫角度如何維持腸道微生態平衡，就要留意了。認識濕邪 注意生活及飲食習慣中醫講的脾胃，包括整個消化系統，而脾胃更是不可分割的。炎夏將至，會影響我們脾胃的就有「濕邪」，古醫師解釋：「中醫有六氣：風、寒、暑、濕、燥、火之說，但當濕氣過盛，便謂之『濕邪』。它與地理環境有關，香港較易出現，而春夏亦會較濕而容易感染濕邪。但各人體質不同，有些人如較肥胖、濕底的都會易感濕邪，導致經常疲倦乏力、失眠、濕疹、氣管敏感、肚瀉、大便黏稠、胃口不佳等症狀。」驅除濕邪手尾很長，若出現濕邪侵體就更麻煩，要花很長時間調養、健脾滲濕，才能徹底醫好。古醫師舉例患者若出現泄瀉，即是一天大便三次或以上，這是不正常的；另外，大便也要成形，不可有黏稠情況，而排泄量與進食量也要成正比，即「食幾多屙幾多」。要去濕，古醫師建議用平補、健脾的湯藥如清補涼，有些人以為湖南人食麻辣可去濕，但港人用此法可能反招濕熱，甚至出現肚屙情況，不可不察。另外，古醫師表示身體其實都具除濕功能，出汗和大小便便是最主要的去濕功能，因此我們要經常保持適量運動去排汗，以及每天有規律地吸收兩公升以上的水，維持兩小時小便一次，排出毒素。排便暢通 百病自然少晉代名醫葛洪於《抱朴子 內篇》記載：「欲得長生，腸中當清。」說明若大便不暢通，宿便便會引發很多身體毛病。古醫師說：「三日以上沒排便是輕度便秘，若七天以上就算很嚴重了。」他又以中醫理論「糞毒入血 百病蜂起」強調，現今城市人餓一會也不行，而且經常吃得過飽，若再出現便秘，便會引起皮膚敏感、濕疹、牛皮癬、暗瘡、臉油多等症狀，這都是與宿便有關，古醫師建議：「我們應該保持時不時有餓的感覺，不要吃得太飽，當然亦不能捱餓，否則又會引起胃痛。」便秘除了引起腸胃問題，一些病者亦會出現有呼吸系統病，如鼻敏感、哮喘，不過古醫師表示，若調理好脾胃，戒口令腸道清一點，這些敏感症也會有好轉。中藥食療暗藏益生元雖然中醫沒有腸道微生態的概念，但近年不少研究都證明腸道健康的重要性，古醫師亦很關注腸道健康問題，深明腸道有好多細菌，益菌害菌都有，健康人士應該是處於陰陽平衡狀態。「其實中醫中不少健脾去濕補氣的中藥，例如淮山、芡實、蓮子、薏米，甚至清補涼等，近十年有很多學者研究，發現當中有很多益生元，即是益生菌的營養，所以雖然中藥沒有服用益生菌的理論，但養菌這個方法原來同樣不謀而合。」黃帝內經有云：「正氣內存 邪不可干」古醫師認為只要保持腸道微生態平衡，便能增強身體抵抗力，做到固本培元便不會那麼容易生病。食中藥同樣也可服補充劑以前聽長輩說「食西藥時不能服中藥」，古醫師認為不能一概而論。「若患者一路服用糖尿、降血壓藥，他們九成都仍會睇中醫食中藥，不過我們也會提議兩者服用時間最好相隔一至兩小時。」那益生菌及益生元補充劑又可否與中藥同服呢？古醫師表示：「益生菌怕熱，而中藥多是熱服，所以建議服食中藥個多小時後才服益生菌較佳。」其實益生菌補充劑不單和中藥沒有相沖，甚至是相輔相成的最佳拍檔。「服用蘊含豐富益生元的中藥，可健脾益胃的同時，再輔以微生態免疫力配方平衡腸道微生態，如此雙管齊下，能更有效令益生菌再度活躍於腸道，增強免疫力。」