港大保良何鴻燊社區書院 酒店、旅遊及款待高級文憑課程 專業成就「您」想

一千三百六十億，這個數字到底是甚麼概念？數數手指應該有十二個位，而這是平凡人用十輩子也不可能賺到的錢，正正就是上個香港馬季的總投注額，是由大家一起共建出來的一個紀錄。 在疫情影響下，竟然仍可創出這個驚人紀錄，而且比去年的升幅也超過十個巴仙，當中主要增長更是本地注碼，實在是令人相當驚喜，看來大半個季度未能開放馬場，對投注額沒有絲毫影響之餘，更促使大家開設互動投注，創造了一個令馬迷隨時隨地都可以落注的環境。 常說賽馬惠慈善，所以連天公也會造美，令到八十八次賽事都得以如期舉行，當然這些難得一見的際遇，不可能換來無止境的增長，可是上升空間肯定仍然有的，且看新一年又會有甚麼契機出現？...

2021-07-20