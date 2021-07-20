熱帶風暴「查帕卡」逐漸逼近本港，帶來狂風驟雨。九龍塘昨晨有私家車行車時被倒塌大樹壓中，路面交通一度受阻。天文台表示，「查帕卡」的路徑及強度變化仍存在變數，其相關的雨帶會在今日間中為本港帶來驟雨、狂風及雷暴。昨晨七時許一號戒備信號生效時，在九龍塘歌和老街近根德道交界，一棵六米高大樹疑不敵強風吹襲，由護土牆上塌下，並橫亘兩條行車線。大樹壓毁一輛駛經的私家車頂及在旁欄杆，事件中幸無人受傷。消防員接報到場以工具將斷樹鋸開，工人到場清理樹枝。受塌樹影響，歌和老街往窩打老道方向，近根德道全線一度封閉，交通受阻。昨午改掛三號波天文台昨日分別於凌晨二時許以及中午十二時半兩度發出黃色暴雨警告，後於下午二時零五分除下。直至昨午四時十分，天文台再改發三號強風信號。按照預測路徑，「查帕卡」會在香港西面大約四百公里外逆時針繞圈，周六仍然在香港以南約四百公里內徘徊。「煙花」將橫過台灣以東天文台預測，強烈熱帶風暴「煙花」會在未來數日橫過台灣以東海域，並逐漸增強，進入香港東北面七百公里外。屆時「查帕卡」與「煙花」的距離拉近至約一千公里左右，或引發「藤原效應」。「藤原效應」又稱「雙颱風效應」，兩個距離很近的氣旋性渦旋會受到對方的影響，互相沿着兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動。兩個渦旋並有彼此接近及合併的趨勢。假如天文台就「查帕卡」持續發出熱帶氣旋警告，則有可能挑戰一九七七年颱風「戴娜」所創，維持五天十九小時十分鐘的熱帶氣旋警告信號生效時間最長紀錄。