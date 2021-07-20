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休班督察宿舍打理園藝失足墮斃

2021-07-20 列印
休班督察宿舍打理園藝失足墮斃
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　　屯門青松觀道政府宿舍（見圖）昨天有一名男警疑在打理園藝時失足，從高處墮下，送院搶救後不治。

　　昨晨十時許，警方接獲保安員報案指，屯門青松觀道政府宿舍有人從高處墮下，重創昏迷。警員到場調查，將昏迷不醒的事主送往屯門醫院搶救，惟其後證實不治。警方初步調查相信他當時正在修剪露台上的植物，疑不慎失足墮下。



　　據悉，五十三歲事主為姚姓警察公共關係科（PPRB）督察，加入警隊多年，事發時正休班，他平日主要負責八鄉少年警訊中心的訓練工作。警察公共關係科總警司郭嘉銓到屯門醫院了解事件。

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