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竹篙灣檢疫中心擬設投票站

2021-07-20 列印
竹篙灣檢疫中心擬設投票站
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　　經民聯議員梁美芬昨天在立法會政制事務委員會會議上關注，如未來三場選舉期間，社區爆發新冠疫情，需隔離的市民可如何投票。選舉事務處總選舉事務主任翁應輝回應指，正與衛生防護中心商討，考慮在安全情況下，在竹篙灣檢疫中心（見圖）設票站，供隔離人士投票。

　　另外，原定於去年舉行的立法會選舉，宣傳預算開支為三千二百萬元，押後選舉的預算開支增加一成八至三千七百七十萬元，政制及內地事務局解釋，會投放更多宣傳資源，包括在facebook等網上平台賣廣告。

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