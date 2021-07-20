三千煩惱絲 全冇更煩惱

說到底，賺錢養家的煩惱只能憑自己努力去解決。然而掉頭髮的煩惱，NEW NORDIC生髮片可以幫你解決。吃過的人會知道生髮片的確有作用，沒有試過的人可以了解一下：剛開始服用的第一個月，你會感覺到指甲的改善（生髮片裡的營養對指甲也有幫助），會發現掉髮減少。頭髮的生長很緩慢，每個月只長大約半英吋，至少需要三個月才能看出頭髮的長度和髮量變化。
生髮片補充了很多種能夠促進頭髮生長的好成分，這些營養是平時飲食不太能全面補充的。譬如蘋果萃取裡的原花青素B2、小米、問荊、生物素、鋅。一盒生髮片有30粒，每天只需要吃一粒，北歐設計的單獨包裝，很方便隨身攜帶。
一天一粒，把頭髮生長所需的營養都補充了，掉髮自然會少，髮囊裏有了營養，就會有新的頭髮長出來。
生髮片可以一直服用，因為不含激素和藥物，男女都可以吃。好萊塢的明星代言過這個產品，北美的真實用戶也在IG上分享他自己吃之前和之後的對照照片。香港劇集《愛回家》演員許家傑也是NEW NORDIC生髮片代言人，他更指「相信北歐品質」。
生髮片在萬寧和屈臣氏門店都有賣，每盒日常價是港幣$258，現在有推廣買兩盒八八折的優惠。
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