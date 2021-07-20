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美股中段跌800點

2021-07-20 列印
　　市場憂慮環球疫情惡化，美國股市本周首個交易日早段急挫，杜指中段報三三八八七點，跌八百點；納指則報一四二七○點，跌一百五十六點。

　　滙控美國預託證券價格見四十一點六四港元，跌一點一一港元；騰訊則見五百四十四點一三港元，跌五點三七港元。



　　紐約期金報每盎司一千八百零六點五美元，跌八點五美元；紐約期油則報每桶六十七點二一美元，跌四點六美元。
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