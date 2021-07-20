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金銀業貿易場抽獎 送金牌總值110萬

2021-07-20 列印
金銀業貿易場抽獎 送金牌總值110萬
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　　金銀業貿易場為鼓勵市民打針，適逢貿易場一百一十周年，昨天宣佈推出超過一百一十萬元大抽獎，由昨日起接受登記，並在八月十八日至九月三十日連續三十一個工作天抽獎，送出「金銀業貿易場一百一十周年」限量版二十克999.9紀念金牌，每個價值約一萬元，獎品合共一百一十份。

　　金銀業貿易場表示，普通抽獎日將會送出兩份金牌，但首個抽獎日及中秋節前夕，則會抽出十份金牌；在金銀業貿易場一百一十周年日及國慶日前夕，亦會抽出十八份金牌，獎品合共一百一十份。得獎名單將於十月八日在網站、《The Standard》及《信報》刊登。



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