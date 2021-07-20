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房協派現金券鼓勵住戶打針

2021-07-20 列印
　　為鼓勵疫苗接種，房協將向轄下二十個出租屋邨及長者房屋的已接種住戶及員工，每人派發一套一百元現金券。屋邨及長者房屋租戶只要在八月三十一日或之前接種，可再額外獲得現金券，接種一劑疫苗可額外獲得一套，完成接種兩劑則可額外獲得兩套，房協預計將派發二十萬套。房協指，持券者可於八月一日至九月二十二日期間使用現金券，消費每滿十元，即可使用一張現金券。

　　此外，經民聯將送出一點五萬張電影禮券，已接種至少一劑疫苗的人士，今早十一時至本月三十日，可透過網上平台登記，領取MCL院線2D電影禮券一張。



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