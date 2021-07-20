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免遣返聲請調整下月起生效

2021-07-20 列印
　　入境修訂條例下月一日生效，調整免遣返聲請的安排，聲請人要按入境處要求出席會面，如缺席，入境處仍可就相關聲請作出決定；在審核會面中，入境處會按需要安排即時傳譯服務，但在個別情況下，如入境處合理地認為聲請人可理解某種語文，可指示聲請人以該語文溝通。

　　條例又指，如聲請人就具爭議的身體或精神狀況，沒有同意檢驗、接受檢驗或披露整份醫學報告，入境處可不考慮有關的身體或精神狀況。至於上訴方面，如需進行口頭聆訊，在上訴委員會認為適當的情況下，可把將通知期縮短至少於二十八日，但不得少於七日。保安局發言人指，新規定可有效防止個別聲請人企圖拖延有關程序的手段，程序符合法庭定下的「高度公平標準」法律要求。



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