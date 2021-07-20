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屯馬線通車 九巴流失乘客五萬人次

2021-07-20 列印
　　港鐵屯馬線通車快一個月，九巴指四十條路線受影響，每日乘客量下跌五萬人次。對於運輸署建議，取消九巴四條與屯馬線相關路線，九巴回應指，正與運輸署討論班次改動，當中十一號巴士載客量下跌二成五，強調對取消路線持開放態度。

　　九巴車務策劃部主管梁領彥說，有三條運輸署建議取消的路線，包括11、85B及85S線，仍要進一步評價客量下跌水平，再決定是否真的取消。九巴證實，九巴失落粉嶺皇后山至市區巴士路線的經營權，在招標失敗及客量下跌的雙重打擊下，九巴經營十分嚴峻，未來會考慮透過提供月票優惠，開拓電子付款等方式力挽狂瀾，目前無意申請加價。



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