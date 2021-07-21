﻿聯招學位僧多粥少 私立大專有市場 萬八文憑考生達八大門檻

中學文憑試（DSE）今日放榜，近一萬七千八百名考生在四個核心科目考獲「3322」或以上成績，達入讀八間資助大學門檻，佔日校考生逾四成二，但八大學士學額僅一萬五千個，意味約二千八百人將未能獲聯招錄取。有升學顧問預料，考獲五科十八至十九分可以穩入八大，他們揀科空間較大，鼓勵選擇心儀科目，不要「為讀而讀」。至於未能入讀八大的考生，其餘私立大專、職訓機構提供足夠學位吸納，當中不乏獲政府資助。考評局公佈，今年DSE有四萬九千多名考生應考，較去年減少八百多人，其中近一萬七千八百人考獲「3322」，符合入讀八間資助大學資格，佔全體日校考生逾四成二，與去年的一萬八千六百多人相若。四個核心科目中，考生在中文科及通識科稍有進步，數學科與上年相若，英文科則稍為退步，考獲四級或以上的人數比去年減少百分之二點五。升學顧問籲勿「為讀而讀」資深升學顧問章文彬向本報表示，今年要爭入八大資助學位課程，只要考取前一萬三千五百名便可，今年考取五科十八分或以上者排名約一萬三千多名，若非「亂咁揀科」，應有九成機會入讀八大。若考獲五科十七至十八分的「邊緣」同學，可選擇教大的大多課程；理大的物流、工程物理等；以及城大商學院的資訊科技、市場行銷等。至於想報讀「神科」的同學，章指考獲五科二十八分的考生，除了醫科，大多可獲心儀科目取錄，要讀醫就至少要考獲五科二十九至三十分。他強調，今年考生較多空間「揀科」，鼓勵他們選擇心儀科目，不要「為讀而讀」。學友社學生輔導顧問吳寶城亦稱，受海外升學、移民等因素影響，料今年大學收生較鬆，「確保所有學位有人讀」。他提醒，疫情下部份課程會作網上面試，考生宜先準備。特首林鄭月娥表示，全日制經本地評審的專上課程學額約四萬八千六百個，約有三千個學士學位和二千個副學士學位，是由政府斥資、在大學教育資助委員會資助的八大以外提供的學位。她指符合升學資格的中學畢業生約四萬多人，學額足以應付，籲有志升學者可按成績、愛好、未來職業路向選擇。