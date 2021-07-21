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﻿今屆誕七狀元 三人超級

2021-07-21 列印
　　今屆DSE誕生七名狀元，三男四女考獲七科5**，當中一男兩女更在數學延伸部份考獲5**，成為「超級狀元」。另十八名考生考獲六科5**，包括十三男五女；四十七人考獲五科5**。今年DSE最年輕考生為十一歲，最年長考生為六十九歲，他們均只應考一科。

　　此外，考評局發現三名考生作弊，其中一人承認意圖用手機查閱考試相關的資料，被取消所有科目成績；另兩人分別將手機及筆記放在枱上，被取消相關科目成績。

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