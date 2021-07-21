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全球首富貝索斯成功上太空

2021-07-21 列印
全球首富貝索斯成功上太空
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　　昨天是美國「太陽神十一號」載人登陸月球五十二周年，全球首富、亞馬遜創辦人貝索斯在這日子，乘坐旗下太空探索公司「藍色起源」的運載火箭「新謝潑德號」升空，是繼英國富商布蘭森之後，開展全球第兩次商業太空旅行。貝索斯的飛行高度更高，達離地約一百公里的「卡門線」。

　　貝索斯乘坐「新謝潑德號」，本港時間昨晚九時於德州發射升空，同行包括貝索斯弟弟馬克、八十二歲女飛行員先驅芬克，以及十八歲荷蘭高中畢業生德門。按計劃，火箭起飛約兩分四十五秒後，與太空艙在約二十二點八萬呎高空分離；約四分鐘後，太空艙會上升至離地約一百公里的太空邊緣，即太空地球大氣層分界線的「卡門線」，期間乘客會在艙內自由飄浮，體驗三分鐘無重狀態，並透過窗戶俯視地面。九分鐘後，太空艙開始重返大氣層，並展開降落傘，在德州西部沙漠着陸。全程十一分鐘。



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