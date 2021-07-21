戶戶送 x AlipayHK 推700萬消費優惠

本港新冠疫苗接種率持續上升，但相比起歐美多國，仍然要追落後。儘管連續四十多日本地零確診，但變種病毒輸入病例接連不斷，本港的防疫形勢難言安穩。只有盡快推高接種率至最少七成，才能築起基本的防疫屏障。政府多個月來游說各界打針，商界亦推出多項大抽獎谷針，誘因可說不少，現在須聚焦個別界別，其中一個是教師，另一個是院舍員工，他們打針對防疫的作用大，是時候推動他們積極接受。 按目前每日平均幾萬人打針的趨勢，當局估計要到九月，才可能達至七成的接種率。但變種病毒不會等人，現在要分秒必爭，接種率愈早達標，香港面對的疫情風險愈可控。由於長者、病人的接種率一直較低，故向他們提供安全的環境，愈加重要...

2021-07-21