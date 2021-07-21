  • 2021年7月21日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： DSE炎明熹馬大石澗吳亦凡東京奧運

日報新聞 > 港聞

戶戶送 x AlipayHK 推700萬消費優惠

2021-07-21 列印
　　「五千元電子消費券計劃」將於八月一日發放首期款項，戶戶送昨日表示，與AlipayHK合作提供全新支付選項，並向選用AlipayHK支付的顧客，提供價值七百萬元的獨家優惠。用戶可於十二月三十一日前，將電子消費券結合優惠券在應用程式上使用。

　　戶戶送表示，將向選用AlipayHK支付的用戶提供獨家優惠，包括於八月註冊的AlipayHK新用戶，可獲七十元戶戶送迎新優惠；於九月至十二月期間註冊的AlipayHK新用戶，將獲得五十元戶戶送迎新優惠；於八月十四日或之前，以AlipayHK登記使用消費券的用戶將獲二十元戶戶送禮券等。此外，八月一日起，年滿十八歲的香港永久性居民，可於戶戶送平台上透過新增的AlipayHK，或現有支付途徑Tap & Go，使用電子消費券。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd