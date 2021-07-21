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三少年接種兩劑復必泰後心肌炎

2021-07-21 列印
　　三名少年在接種兩劑復必泰疫苗後懷疑患心肌炎，他們在醫院接受監察及治療，情況穩定，個案將交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會作因果關係評估。

　　衞生署回覆傳媒查詢時表示，截至前日，十二至十五歲群組已接種約六萬三千劑復必泰疫苗，同期曾經接獲醫管局報告，一名十二歲及兩名十五歲少年，在接種第二劑復必泰疫苗約兩天後，出現胸痛。根據疫苗生產商的資料，心肌炎及心包炎的個案主要在疫苗接種後十四天內出現，較常在接種第二劑疫苗後發生，並較常在年輕男子出現。



　　衞生署指一直密切監察青少年涉及心肌炎或心包炎的異常事件；心肌炎及心包炎分別是指心臟肌肉及心臟周圍組織的炎症，大多數個案對治療反應良好，通常在症狀改善後可以恢復正常日常活動。

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