  • 2021年7月21日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： DSE炎明熹馬大石澗吳亦凡東京奧運

日報新聞 > 港聞

美股中段升550點

2021-07-21 列印
　　美股經周一大跌之後，昨晚有資金趁低吸納，美股杜指反彈，中段報三四五一二點，升五百五十點；納指則報一四四六一點，升一百八十六點。滙控美國預託證券價格見四十一點九四港元，跌零點一一港元；騰訊則見五百四十點三八港元，跌二點一二港元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd