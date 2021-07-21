日本東京奧運將於周五揭幕，東京奧組委公佈，再多九名奧運相關人員確診新冠病毒，包括選手村一名來自捷克的沙灘排球運動員，以及首次有志願者確診。有專家認為，東京奧運實施的「防疫氣泡」已經爆破。日本首相菅義偉強調，日本可舉辦一屆安全、成功的奧運會。村內沙排運動員確診奧運相關人員感染人數已增至七十一人。倫敦國王學院人口健康研究所前所長澀谷健司表示，旅客、運動員、記者、代表團成員，理應在「防疫氣泡」內，但它運作得不好，顯然有關氣泡系統已破裂。他指在訪客、旅客及本地人之間，似乎有些互動，擔心在選手村或住宿地點發生群組感染。日本首相菅義偉表示，日本可舉辦一屆安全、成功的奧運會。在疫情下，今屆奧運與以往將有很多不同之處，日本將保護公眾、選手及其他奧運相關人員的健康和安全，他呼籲奧運各方盡力配合防疫措施。