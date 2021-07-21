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港泳隊啟程東京 14支援隊員隨行

2021-07-21 列印
港泳隊啟程東京 14支援隊員隨行
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　　香港游泳隊勇奪十張東京奧運入場券，代表團昨早出發前往東京，包括參加六個項目的何詩蓓、第四度出戰奧運的歐鎧淳，香港奧運代表團團長貝鈞奇亦隨行。代表團各人強調，會做足運動員本份，並做好防疫措施。

　　另外，港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，很多運動員為奧運經歷長時間訓練，若此刻放棄參賽，對他們很不公平，會向他們提供更多支援。他指港隊在選手村外設立了香港支援中心，派出十四名員工，包括物理治療師，甚至心理學家。



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