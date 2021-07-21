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英解封一日後 約翰遜再收緊防疫限制

2021-07-21 列印
　　英格蘭昨日新增近四萬宗確診，過去七日的新增個案上升超過四成，但仍如期在當地周一解除大部份防疫限制。但僅一日，首相約翰遜便宣佈九月底後，只有完成接種的成年人，才能進入夜店或他人群聚集場所。

　　約翰遜強調英國三十歲以上的大部份國民已接種疫苗，但十八至三十歲人口仍有三成五，即近三百萬人仍未接種，呼籲他們盡快接種。



　　同時，美國疫情反彈，單日新增五萬多宗確診，其中五分一病例來自佛羅里達州；近期接種人數由四月高峰期的每日二百萬人，跌至不足四十萬人，總統拜登呼籲民眾接種，亦再批評facebook等社交媒體，沒盡力防止疫苗失實資訊散播。

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