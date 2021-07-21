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港星「旅泡」延期 八月底檢視安排

2021-07-21 列印
港星「旅泡」延期 八月底檢視安排
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　　本港與新加坡「航空旅遊氣泡」兩度延期，特區政府發言人昨日表示，基於新加坡的新冠肺炎確診個案上升，現時並未具備條件啟動「航空旅遊氣泡」。雙方同意於八月底，視乎新加坡實施加強抗疫措施的成效和全球情況，檢視下一步安排。

　　新加坡前天新增一百六十三宗本地個案，再創自去年八月以來的新高。當地衛生局宣佈，由明天起收緊防疫措施，包括禁止餐廳堂食、二人限聚令等，相關措施會維持至下月十八日。



　　另外，南韓再多近一千三百人確診，韓聯社報道，七、八月正值暑假出遊旺季，非首都圈地區的疫情升溫，加上Delta變種病毒擴散，料確診個案會持續上升。

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