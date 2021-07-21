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56%受訪者 不滿政府抗疫表現

2021-07-21 列印
56%受訪者 不滿政府抗疫表現
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　　本港疫情持續緩和，香港民意研究所公佈一項調查指，五成六受訪者不滿政府應付疫情的表現。同時，有六成四市民認為應全面取消「限聚令」措施。

　　民研本月十二日至七月十九日期間訪問五千七百三十名市民，包括五百一十九名代表群組，及五千二百一十一名自結群組。在代表群組中，四成五受訪者不滿政府應付疫情的表現；而在自結群組中，則有五成六受訪者表示不滿。另外，就限聚調查方面，民研訪問六千一百五十八名市民，其中六成四市民認為，應全面取消「限聚令」措施；另有九成四市民則認為「限聚令」措施太緊。



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