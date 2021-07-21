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粉絲趕閉幕前掃貨 書展累計83萬人次入場

2021-07-21 列印
粉絲趕閉幕前掃貨 書展累計83萬人次入場
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　　一連七天的香港書展昨午五時閉幕，主辦機構貿發局公佈，累計有八十三萬人次入場。在書展最後一日，中午後人流明顯增加，不少人帶同行李篋到現場掃貨。很多書商趁最後一日減價促銷，部份圖書及旅遊書減至五元一本，又有書商推出買二送一等優惠。

　　書商生意有好有壞，有指今年整體人流較往年少，銷售額下降約三成，但亦有書商指生意與往年相若。貿發局指發現有參展商在場內售賣電器，已作出口頭警告。



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