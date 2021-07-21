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張志剛指梁振英能擔下任特首

2021-07-21 列印
　　行政會議前非官守成員、全國政協委員張志剛日前接受內地《環球時報》訪問，被認為與全國政協副主席的前特首梁振英關係密切的他，指梁振英的個人能力足夠擔任下任特首一職，但「最終是否參選，還要尊重梁先生個人的意願」。

  他認為，下一任特首與特區政府一定要成為一個「有擔當、有能力、有視野、對整個國際形勢有充份理解」的行政班子，還要「不怕麻煩」，勇於應對一切挑戰。



  國安法和選舉改革落實後，香港政治安全已得到保證，不論是建制派還是執政者都必須明白，不可以再僅憑藉「政治忠誠」或幾句「愛國口號」來上位，必須加強管治能力。

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