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兩警涉詐騙超時津貼及補假被查

2021-07-21 列印
　　二○一九年反修例運動期間，警方每日都需調集千名警力，應對多區持續出現衝突。有警員懷疑趁機詐騙逾時工作津貼及補假，現正接受內部紀律調查。

　　據悉，油尖警區接獲舉報指，尖沙咀警署有兩名警員在反修例運動期間，詐騙逾時工作津貼及補假，其中一名為警長，另一名為警員。警方指調查正進行，暫未有人被捕，強調如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，會按既定機制公平公正調查及積極跟進，不會偏私。據了解，涉事警員已獲批休假，未有上班。



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