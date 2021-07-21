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海關搗村屋種植場 檢值3600萬元大麻

2021-07-21 列印
■種植場一年可生產接近一噸大麻。
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　　海關毒品調查第二組指揮官方向榮昨日表示，海關經過調查及情報分析鎖定涉案村屋，懷疑被人改裝作大麻種植場。海關人員取得法庭手令後在周日（十八日）採取行動，進入村屋搜查，發現屋內有三百八十三株不同大小、生長至不同階段的大麻，總重量為二百五十公斤，估計市值達三千六百萬元。海關人員昨早在上水拘捕三十四歲村屋男租客，報稱無業，正被海關扣查。

一年可生產近噸大麻



　　方向榮指，涉案單位年初被租用，經過裝修及非法改裝路等工程後，開始運作種植大麻兩至三個月。海關人員進入單位搜查時，發現其冷氣、抽風系統及太陽燈仍運作，經政府化驗所協助調查後，證實單位為大麻種植場。

　　他相信單位所種植的大麻會供應本地，海關會繼續調查有否大麻流出市面，以大麻草每三至四個月可收成推算，他估計種植場一年可生產接近一噸大麻，市值達一點五億元。方向榮又指已經鎖定另外兩名人士，懷疑與案件有關，他呼籲有關人士主動聯絡海關以便協助調查。

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