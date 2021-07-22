﻿VTC單日派逾萬學額 職專私大課程受捧

今屆應考中學文憑試的近五萬名考生之中，約一萬七千七百多名日校考生成績達八間資助大學學士學位的入讀門檻，其他未達標的學生，昨天轉攻私立大學、職業訓練局、副學士等學位課程。職業訓練局昨天在網上派出逾萬個學額。私立恒生大學報名人數亦較去年增加逾一成。疫情下，職業訓練局（VTC）的「統一收生計劃」，由昨日起至下周一以網上形式舉行，首日即派出超過一萬個學額。職業訓練局高級助理執行幹事任影嬋表示，在文憑試放榜之前，已有逾二萬七千名學生向VTC報名，數字與去年相若。她指出，自資學士課程中，以廣告設計、營養及健康管理、廚藝、運動及康樂管理等較受同學歡迎。高級文憑課程方面，則以醫療保健、西式包餅、藥劑、社工及人工智能等課程受歡迎。廣告設計等課程受歡迎被問到今年資助大學學士學位的競爭不如往年激烈，會否影響選擇報讀職訓局自資學士學位的人數，任影嬋表示，仍有五成多日校考生未考獲八間資助大學一般最低收生門檻，相信報讀高級文憑或副學士繼續有需求，職訓局亦安排銜接學士及大學安排，強調有足夠課程讓學生升學。恒大校長何順文稱，有約二千五百人申請報讀恒大一年級學位，較去年上升約一成，形容是意料之外，估計升幅或與大學早年正名有關。海外升學和移民的學生增加，但在數據上看不到有學生流失。他稱，金融分析、人力資源管理等熱門科目，或三個同學爭一個學位，但預計收生入學成績會下降。港大附屬學院方面，截至昨午十二時，報名人數有逾一萬二千人，與去年數字相若。港大附屬學院校長陳龍生表示，有七成申請者報讀副學士，三成人報讀高級文憑，當中以護理學、工商管理學及社會科學最受歡迎。金融業200職位吸納大學生另外，財經事務及庫務局局長許正宇表示，「金融服務業創職位計劃」將「加碼」，推出「FIRST畢業生版」，資助二百個專為二○一九至二一年大學畢業生而設的新職位，涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業。金融發展局即將公佈計劃細節和申請程序，下周三起接受網上申請。