﻿VTC單日派逾萬學額 職專私大課程受捧

疫情下，職業訓練局（VTC）的「統一收生計劃」，由昨日起至下周一以網上形式舉行，首日即派出超過一萬個學額。職業訓練局高級助理執行幹事任影嬋表示，在文憑試放榜之前，已有逾二萬七千名學生向VTC報名，數字與去年相若。她指出，自資學士課程中，以廣告設計、營養及健康管理、廚藝、運動及康樂管理等較受同學歡迎。高級文憑課程方面，則以醫療保健、西式包餅、藥劑、社工及人工智能等課程受歡迎。
廣告設計等課程受歡迎
被問到今年資助大學學士學位的競爭不如往年激烈，會否影響選擇報讀職訓局自資學士學位的人數，任影嬋表示，仍有五成多日校考生未考獲八間資助大學一般最低收生門檻，相信報讀高級文憑或副學士繼續有需求，職訓局亦安排銜接學士及大學安排，強調有足夠課程讓學生升學。
恒大校長何順文稱，有約二千五百人申請報讀恒大一年級學位，較去年上升約一成，形容是意料之外，估計升幅或與大學早年正名有關。海外升學和移民的學生增加，但在數據上看不到有學生流失。他稱，金融分析、人力資源管理等熱門科目，或三個同學爭一個學位，但預計收生入學成績會下降。
港大附屬學院方面，截至昨午十二時，報名人數有逾一萬二千人，與去年數字相若。港大附屬學院校長陳龍生表示，有七成申請者報讀副學士，三成人報讀高級文憑，當中以護理學、工商管理學及社會科學最受歡迎。
金融業200職位吸納大學生
另外，財經事務及庫務局局長許正宇表示，「金融服務業創職位計劃」將「加碼」，推出「FIRST畢業生版」，資助二百個專為二○一九至二一年大學畢業生而設的新職位，涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業。金融發展局即將公佈計劃細節和申請程序，下周三起接受網上申請。