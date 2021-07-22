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﻿神經退化症考生 六科18分

2021-07-22 列印
﻿神經退化症考生 六科18分
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　　今屆文憑試有三千零一名特殊教育需要考生，整體成績較上年進步。香港紅十字會甘迺迪中心有七名考生，其中患有神經退化性疾病的程俊豪（圓圖）考獲六科十八分，為該校分數最高的學生。

　　二十歲的程俊豪，中三時患上神經退化性疾病，需以輪椅代步，由於身體神經差，他在文憑試獲加時，除數學外，其他科目使用打字輸入模式。考前估計五科得二十分，結果有距離，但他稱已經盡力，未來打算升讀有關商科及資訊科技的課程。俊豪父母對兒子的成績十分滿意，感到驕傲，希望他未來開開心心，付出有回報。

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