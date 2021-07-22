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親子郊遊露營｜20個好玩遊戲 助孩子認識大自然啟發創造力

2021-07-22 列印
親子郊遊露營｜20個好玩遊戲 助孩子認識大自然啟發創造力
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　　去郊遊或露營都有助遠離日常生活喧囂、呼吸新鮮空氣，讓小朋友舒展身心，是不錯的家庭活動。期間可以安排一些有趣的遊戲給孩子玩，不單有趣，同時有助增強小朋友的認知能力及啟發想像力。

詳情：https://bit.ly/2Utru7k

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