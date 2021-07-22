河南遭逢「千年一遇」暴雨，發生潰壩、淹路、塌屋、停電等事故，全省一百二十萬人受災，至少二十五人死，多人失蹤。省會鄭州市災情慘重，洪水湧入地鐵管道，淹浸行駛中的列車，水深及腰，五百多名乘客一度受困，有人缺氧，被救時奄奄一息，最少十二人死亡。五千多名解放軍及武警出動救援，全省疏散二十萬人。同時，暴雨重創河南製造業，生產iPhone的富士康須調整營運。河南連日特大暴雨，截至昨天上午九時，過去二十四小時內降雨量達六百三十毫米。中央氣象台形容是「千年一遇」特大暴雨。省會鄭州常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，郭家咀水庫水位快速上漲，昨日凌晨潰壩。鄭州市多條道路嚴重水浸，二十五條高速公路三十一個路段封閉。暴雨亦導致鄭州、洛陽、許昌等多處電力設施受損，超過九十八萬戶用電受影響。此外，鞏義市全市多處房屋、圍牆倒塌，至少四人死亡，十四座水庫滿溢，兩個鎮區大範圍被淹，兩萬多名群眾被轉移。全省八十九個市縣超過一百二十萬人受災，初步統計，鄭州至少二十五人死亡，七人失蹤。水湧車廂 全線停運鄭州地鐵五號線前日傍晚發生罕見災情，大量洪水湧入路軌，當時有列車正由海灘寺站開往沙口路站，車廂水深及腰，多名乘客被困，救援人員在車頂打開一個洞，將乘客救出，地鐵全線停運，一共疏散五百多人，其中十二人經搶救無效死亡，另五人受傷。有人獲救後形容，婦女、老人、小孩等乘客在列車走了一站後停下，約十八分鐘後，往反方向開動二百米，又再停下，隨即有洪水湧進車廂，一度缺氧，有乘客敲破車窗呼吸，期間車外水位高達兩米，有人抓着車廂頂部扶手，不斷打電話求救，至少造成十二人死亡。事發後，中部戰區調派五千七百多名解放軍及武警等前往河南救援，全省疏散至少二十萬人。鄭州市積水昨天未退去，農田及低窪地區被淹沒，部份地區停電。鴻海科技旗下生產iPhone的富士康指，已第一時間啟動應對機制，目前鄭州園區內人員安全，將視暴雨變化調整運營。日產汽車表示，在鄭州的生產基地已暫時停產。國家主席習近平作重要指示，迅速組織力量，防汛救災。