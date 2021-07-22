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颱風雨季前 港鐵例必檢查防洪

2021-07-22 列印
　　因應鄭州地鐵出現水浸嚴重事故，港鐵發言人昨天回應指，港鐵公司有一系列預防措施，應對香港可能出現的惡劣天氣情況。每年颱風雨季來臨之前，公司均會檢查防洪設備和鐵路設施，確保其運作正常。

　　此外，公司亦備有應變計劃，以應對因天氣而引致的突發情況。



　　根據觀察，過往遇到颱風或暴雨時，港鐵車站及鐵路服務大致維持正常。

　　有鑑於近年世界各地的極端天氣情況，為保障乘客、員工及鐵路營運安全，港鐵表示一直持續檢視及評估相關預防措施，探討有否可以提升或加強的地方。

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