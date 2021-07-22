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美股中段升229點

2021-07-22 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報三四七四一點，升二百二十九點；納指則報一四五七九點，升八十點。滙控美國預託證券價格見四十二點八四港元，升零點四九港元；騰訊則見五百三十九點一四港元，升一點一四港元。紐約期金報每盎司一千八百零二點三美元，跌九點一美元；紐約期油則報每桶六十九點七二美元，升二點五二美元。



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