﻿信和商場奧運打氣活動﻿ ﻿推「運動折」辦體驗課程﻿

受疫情影響而延期一年的東京奧運，終在明天揭幕，港隊今年取得歷來最多的入場券。雖然市民無法前往奧運賽場打氣，但本地不少商場和組織都推出奧運打氣活動，市民除了看直播，為運動員加油集氣。有議員指有關活動勢可帶動人流和消費氣氛。為迎接體壇盛事，信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地，與全港市民一同「齊撐運動員」，並斥資八百萬元推出多項活動，包括以商場電視直播賽事。奧海城更會與無線攜手舉辧《全城齊睇奧運開幕式》，與多位演藝人一同迎接奧運。同時，三個商場亦舉辦多項運動體驗課程，包括由前國家隊女排隊員孫玥指導的排球訓練班等。商場更推出「運動折」優惠，市民購物可享受優惠獎賞。集團資產管理董事蔡碧林預算，連串奧運活動可帶動商場人流及生意，預期有雙位數字增長。MegaBox亦推出有獎問答遊戲，即日至八月八日，顧客完成指定要求，就有機會得到每份價值五千多元的獎品，名額三個。另外，第六十四屆體育節巡迴展覽展覽登陸奧海城二期，直至八月八日，展出多件奧運會相關展品，包括〇八年北京奧運火炬等，市民可了解更多有關奧運及香港體育發展。除了看展覽，新港城打造「運動電競挑戰站」，有考驗身手協調的「運動電競籃球」等電競運動遊戲，合資格顧客可換領挑戰券，完成挑戰有機會得到現金券或優惠券。立法會批發及零售界議員邵家輝向本報指出，商場舉辦奧運宣傳或相關活動，會帶動人流和消費氣氛，相信加上消費券的推動及商場的優惠，市民會樂於消費。