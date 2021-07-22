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港未來辦大型體育賽 徐英偉：入場或須已打針

2021-07-22 列印
港未來辦大型體育賽 徐英偉：入場或須已打針
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　　近日在奧運村出現確診個案，民政事務局局長徐英偉表示，會密切留意情況，確保本港運動員有足夠的支援，強調所有本港運動員已完成疫苗接種，又指未來本港要舉辦大型的體育賽事，或會要求入場的觀眾須接種疫苗。他續指，康文署會在指定體育館設置直播區，八月亦會舉辦全民運動日，但目前在疫情下，國家隊沒有訪港安排。

　　被問到政府會否再斥資，購入北京冬奧及世界盃決賽周的轉播權，徐英偉指出，政府購入東奧轉播權，主要考慮到疫情，本港所有廣播機構都停止洽購轉播權，政府才作出一次性的特殊安排，而轉播權過往由市場運作進行競投所得，政府無意改變有關做法，又指據他了解，香港電視廣播有限公司已購入北京冬奧的播映權。



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