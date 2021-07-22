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衝擊沙田站 三男女暴動襲警罪成

2021-07-22 列印
衝擊沙田站 三男女暴動襲警罪成
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　　前年九月初大批示威者在港鐵沙田站聚集，包圍警員投擲雜物及衝擊控制室，兩男一女被捕，分別被控暴動及襲警等四罪，被裁定全部罪名成立。法官郭啟安昨天指，法庭不會容忍針對警員使用的武力，案發於沙田站更造成市民不便，暴動罪成的四十七歲公司經理劉婉玲（見圖）和四十四歲活動策劃員謝嘉綸，分別被判入獄三年九個月和三年八個月，二十九歲電腦技術員李俊霖被判囚十二個月。

　　郭官的判刑指，劉與謝當日連同其他人士聚集於車站內，不斷作出挑釁性行為，不宜細緻區分個別行為。雖然警員傷勢不算嚴重，但不能容許針對執法人員的行為。郭官指李俊霖於被捕後仍作出激烈反抗，更咬警長的手臂，故就抗拒正在執行警務的警員判監三個月，管有兩支雷射筆判九個月，分期執行。



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