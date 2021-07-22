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「爆眼女」虛假資訊 議員質疑調查過慢

2021-07-22 列印
「爆眼女」虛假資訊 議員質疑調查過慢
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　　多名立法會議員昨天在會上質疑，政府立法打擊虛假資訊的研究進度過慢，更關注政府有否調查形容「爆眼女」傷勢嚴重的報道，是否涉及煽動對政府的仇視以及不滿。

　　工聯會郭偉强要求政府交代打擊散播虛假資訊的立法時間表，以前年八月於尖沙咀示威中眼部受傷的女子為例，批評當時醫管局沒有澄清。民建聯陳克勤亦指該名右眼受傷的女子，據報傷勢不嚴重。



　　民政事務局局長徐英偉指有關制訂打擊虛假訊息的法例，正參考不同國家及地區的法例，加快進行研究工作，政府留意到社會對相關個案有不同指控，執法部門正研究證據及相關法律。食物及衛生局副局長徐德義表示，當時醫管局得悉事件進入法律程序，所以不能向外透露相關資料。

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