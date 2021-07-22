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霍啟剛評青年問題 須提供發展平台

2021-07-22 列印
霍啟剛評青年問題 須提供發展平台
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　　香港發展中外文化藝術交流中心高峰論壇昨在灣仔會議展覽中心舉行。香港文聯副會長、全國青聯副主席霍啟剛談及青年問題，強調自己接觸的大部份香港年輕人都積極正面，認為社會要幫助青年，需提供三樣東西，包括認同、平台，以及希望。

　　他認為有人經常提及香港的「青年問題」，但他認為並非所有香港青年都「有問題」。他續指國家藝術基金將延伸到香港，其中設有青年組，表示國家支持香港青年進行藝術創作，給香港年輕人對國家的認同感。香港需要思考如何為青年提供發展平台，幫助剛進入社會的青年人。



林鄭：須建立國民身份認同

　　另外，特首林鄭月娥指，要香港成為中外文化藝術交流中心，必須先建立港人，特別是青年人的國民身份認同，以及對中華傳統文化的嚮往。

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