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PayMe故障 有戶口「清零」

2021-07-22 列印
　　滙豐旗下電子錢包PayMe昨午三時起，系統出現問題，用戶未能轉帳，登入程式後顯示用戶或未能使用部份功能，正進行搶修，戶口結餘更顯示為0元。滙豐承認PayMe系統昨午出現間歇反應緩慢情況，部份用戶或受影響，公司正全力修復問題，冀服務盡快回復正常，並就不便向用戶致歉。

　　PayMe用戶打開應用程式後，畫面僅顯示白色一片，未能獲得數據。畫面之後自動連線至主頁畫面，並有文字提醒用戶「快速過數」功能暫時未能使用，PayMe正在努力修復。PayMe指正在進行系統維護，用戶或未能使用部份功能，請用戶稍後再試。



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